Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Немецкий теннисист Беккер завершил карьеру после поражения от Марченко

36-летний спортсмен принял решение о завершении профессиональных выступлений

  • 29.06.2017 11:34
  • 171 просмотров
  • 0 комментария
Метки
junglekey.com. Бенджамин Беккер
© junglekey.com. Бенджамин Беккер

36-летний немецкий теннисист Бенджамин Беккер заявил о завершении спортивной карьеры после поражения от украинца Ильи Марченко во втором раунде квалификации Уимблдона.

Марченко добыла победу над Беккером в трех сетах: 3:6, 7:6 (3), 6:4.

«Я уверен, что Уимблдон – последний турнир в моей карьере. Но уйти после такого поражения очень тяжело, я зол», – сказал Беккер после матча.

Самую высокую позицию в рейтинге Беккер занимал в октябре 2014-го, когда сумел подняться на 35-ю строчку.

Источник — The Telegraph

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.