Немецкий теннисист Беккер завершил карьеру после поражения от Марченко

36-летний немецкий теннисист Бенджамин Беккер заявил о завершении спортивной карьеры после поражения от украинца Ильи Марченко во втором раунде квалификации Уимблдона.

Марченко добыла победу над Беккером в трех сетах: 3:6, 7:6 (3), 6:4.

«Я уверен, что Уимблдон – последний турнир в моей карьере. Но уйти после такого поражения очень тяжело, я зол», – сказал Беккер после матча.

Самую высокую позицию в рейтинге Беккер занимал в октябре 2014-го, когда сумел подняться на 35-ю строчку.