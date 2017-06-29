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Илья МАРЧЕНКО: «Горжусь, что мне удалось отыграть три матчбола»

Украинец поделился впечатлениями от победы над Бенджамином Беккером

  • 29.06.2017 11:39
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btu.org.ua. Илья Марченко
© btu.org.ua. Илья Марченко
Девятый номер посева квалификации Уимблдона Илья Марченко остался доволен своей победой над Бенджамином Беккером во втором раунде отбора.
 
«Матч с Беккером получился очень хорошим и я горжусь, что мне удалось отыграть три матчбола (во втором сете) против такого непросто соперника. Если говорить об игре, то, как мне кажется, в розыгрышах я был немного сильнее Бенджамина. Хотя он очень хорошо подавал, особенно во втором сете. 
 
Каким образом мне удалось отыграть матчболы? Это были эйс, полуэйс и розыгрыш, в котором я оказался у сетки и закончил смэшем.
 
По поводу погоды и пауз из-за дождя, то мне повезло накануне поиграть полчаса. Хотел еще потренироваться на харде в зале, но у организаторов не оказалось такой возможности. Когда наш матч отменили, то все почувствовали облегчение, что не нужно было больше ждать. Нечего веселого в этом занятии нет.
 
В финале квалификации мне предстоит играть с Маркусом Уиллисом. Это будет уже пятисетовый матч. В этой игре я буду надеяться еще и на физический фактор», - рассказал Марченко
 
Напомним, ранее сообщалось, что немецкий теннисист Бенджамин Беккер завершил карьеру после поражения от Ильи Марченко.

Источник — Xsport

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