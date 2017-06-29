Илья МАРЧЕНКО: «Горжусь, что мне удалось отыграть три матчбола»

Девятый номер посева квалификации Уимблдона Илья Марченко остался доволен своей победой над Бенджамином Беккером во втором раунде отбора.

«Матч с Беккером получился очень хорошим и я горжусь, что мне удалось отыграть три матчбола (во втором сете) против такого непросто соперника. Если говорить об игре, то, как мне кажется, в розыгрышах я был немного сильнее Бенджамина. Хотя он очень хорошо подавал, особенно во втором сете.

Каким образом мне удалось отыграть матчболы? Это были эйс, полуэйс и розыгрыш, в котором я оказался у сетки и закончил смэшем.

По поводу погоды и пауз из-за дождя, то мне повезло накануне поиграть полчаса. Хотел еще потренироваться на харде в зале, но у организаторов не оказалось такой возможности. Когда наш матч отменили, то все почувствовали облегчение, что не нужно было больше ждать. Нечего веселого в этом занятии нет.

В финале квалификации мне предстоит играть с Маркусом Уиллисом. Это будет уже пятисетовый матч. В этой игре я буду надеяться еще и на физический фактор», - рассказал Марченко