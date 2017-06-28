Уимблдон. Стаховский вышел в финал квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на «Уимблдоне».
В матче второго круга украинец уверенно разобрался с эквадорским теннисистом Роберто Куиросом. Поединок закончился в двух партиях: 6-3, 7:5.
За выход в основную сетку турнира Стаховский поборется с японцем Тацумой Ито.
Источник — Sport.ua
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