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Уимблдон. Стаховский вышел в финал квалификации

Украинец в двух сетах обыграл эквадорца Роберто Куироса

  • 28.06.2017 19:26
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btu.org.ua. Сергей Стаховский.
© btu.org.ua. Сергей Стаховский.
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на «Уимблдоне».
 
В матче второго круга украинец уверенно разобрался с эквадорским теннисистом Роберто Куиросом. Поединок закончился в двух партиях: 6-3, 7:5.
 
За выход в основную сетку турнира Стаховский поборется с японцем Тацумой Ито.

Источник — Sport.ua

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