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Уимблдон. Марченко вырвал путевку в финал отбора

Украинец отыгрался с трех матчболов и сделал брейк в 10 гейме третьего сета

  • 28.06.2017 19:38
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sportstarlive.com. Илья Марченко
© sportstarlive.com. Илья Марченко

Украинец Илья Марченко поддержал победную поступь Сергея Стаховского и также вышел в финал квалификационного турнира на «Уимблдоне».

В поединке второго круга украинец одержал непростую победу над Беньямином Беккером из Германии. Матч продолжался 2,5 часа и закончился победой Марченко в 3 сетах: 3-6, 7-6(3), 6-4.

Во втором сете Марченко отыграл 3 матчбола, а в последней партии вырвал брейк в 10 гейме, что и предопределило результат поединка.

В финале квалификации украинец сыграет с победителем пары Лиам Броди – Маркус Уиллис.  

Источник — Sport.ua

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