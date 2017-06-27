Катерина КОЗЛОВА: «Активно начала матч, поэтому легко ушла в отрыв»

Украинка поделилась впечатлениями от стартового матча в квалификации Уимблдона.
- Я играла достаточно уверенно, очень активно начала матч, поэтому так легко ушла в отрыв, - отметила Козлова. - Но в конце сета немного сказалось волнение.
Был и во втором сете напряженный момент, мы брали свои подачи до счета 3-3. В седьмом гейме мне удалось сделать брейк, я явно добавила в этот момент, взяв инициативу в свои руки, что мне очень помогло сегодня.
О сопернице по следующему раунду - Кристи Ан - честно говоря, знаю мало, не встречались мы с ней ещё. Но будем с тренером разбирать, может удастся найти её матчи из Ноттингема [на турнире WTA International американка дошла до четвертьфинала].
В вопросе организации квалификационного турнира, то я полностью согласна с ребятами (Сeргей Стаховский и Илья Мaрченко), что на Уимблдоне он организован хуже, чем на других Шлемах. Это совершенно другой турнир. Еда, раздевалки, плеерслаундж, тренировочные корты - не на самом высоком уровне, но матчевые корты достаточно хорошие. Думаю, вчера были ещё лучше пока совсем новые были.
Источник — Большой теннис Украины
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