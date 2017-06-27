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ФОТО ДНЯ: Обнаженная Серена Уильямс на 7-м месяце беременности

Американка сохраняет себя в форме ии во время беременности

  • 27.06.2017 20:39
  • 2145 просмотров
  • 4 комментария
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Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair. Теннисистка находится на седьмом месяце беременности.

Источник — Sport.ua

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