ФОТО ДНЯ: Обнаженная Серена Уильямс на 7-м месяце беременности

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair. Теннисистка находится на седьмом месяце беременности.
Источник — Sport.ua
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Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала Vanity Fair. Теннисистка находится на седьмом месяце беременности.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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