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Уимблдон. Матчи Марченко и Стаховского перенесены на завтра

В Британии вновь дожди

  • 27.06.2017 19:25
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Квалификационные матчи Ильи Марченко и Сергея Стаховского на Уимблдоне отменены из-за дождя.

Все мужские поединки сегодняшнего дня перенесены на завтра.

Напомним, что украинские теннисисты должны были провести матчи второго круга квалификационного турнира Уимблдона.

А вот Катерине Козловой удалось сегодня сыграть свой поединок, украинка победила в первом раунде отбора.

Источник — Sport.ua

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