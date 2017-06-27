Уимблдон. Матчи Марченко и Стаховского перенесены на завтра

Квалификационные матчи Ильи Марченко и Сергея Стаховского на Уимблдоне отменены из-за дождя.
Все мужские поединки сегодняшнего дня перенесены на завтра.
Напомним, что украинские теннисисты должны были провести матчи второго круга квалификационного турнира Уимблдона.
А вот Катерине Козловой удалось сегодня сыграть свой поединок, украинка победила в первом раунде отбора.
Источник — Sport.ua
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