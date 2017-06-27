Уимблдон. Козлова преодолела первый раунд квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова преодолела первый раунд квалификации «Уимблдона».

В своем дебютном матче на турнире 23-летняя украинка не оставила шансов 197-й ракетке мира американке Грейс Мин. Поединок продолжался чуть более часа и завершился в 2 сетах: 6-2, 6-3.

В следующем этапе Козлову ждет шестой номер посева в квалификации – Кристи Ан из США.