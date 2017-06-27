Илья Марченко: «Я рад, что мне удалось победить»

Илья Марченко, 9-й сеянный номер в квалификации на Уимблдоне, свой стартовый поединок завершил в двух сетах, оставив за бортом турнира Филипа Крайиновича из Сербии – 7:6 (7:4), 7:5.

«Конечно, я рад, что мне удалось победить, тем более, что это получается не так часто в последнее время. В первом сете удачнее сыграл тай-брейк, а во втором у меня складывалось ощущение, что у соперника пропало желание бороться. В целом, в решающие моменты пытался давать ему под право, и эта тактика принесла свои плоды.

Как мне Рохэмптон? Хотя я не выступал здесь последние два год, не могу сказать ничего положительного, поэтому просто промолчу.

Следующий соперник Бенджамин Беккер – опытный теннисист. В любом случае с ним будет непросто. Постараюсь заставить его двигаться и играть длинные розыгрыши, насколько это возможно», - прокомментировал украинец.