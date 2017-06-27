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Илья Марченко: «Я рад, что мне удалось победить»

Украинец начал квалификацию с победы в двух сетах, которую одержал за счет выбранной тактики

  • 27.06.2017 12:15
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btu.org.ua. Илья Марченко
© btu.org.ua. Илья Марченко
Илья Марченко, 9-й сеянный номер в квалификации на Уимблдоне, свой стартовый поединок завершил в двух сетах, оставив за бортом турнира Филипа Крайиновича из Сербии – 7:6 (7:4), 7:5.
 
«Конечно, я рад, что мне удалось победить, тем более, что это получается не так часто в последнее время. В первом сете удачнее сыграл тай-брейк, а во втором у меня складывалось ощущение, что у соперника пропало желание бороться. В целом, в решающие моменты пытался давать ему под право, и эта тактика принесла свои плоды.
 
Как мне Рохэмптон? Хотя я не выступал здесь последние два год, не могу сказать ничего положительного, поэтому просто промолчу.
 
Следующий соперник Бенджамин Беккер – опытный теннисист. В любом случае с ним будет непросто. Постараюсь заставить его двигаться и играть длинные розыгрыши, насколько это возможно», - прокомментировал украинец.
 
 
 

Источник — Xsport

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