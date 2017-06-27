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СТАХОВСКИЙ: «Трава для меня подходит больше, чем сопернику»

Украинец рассказал об успешном старте на своем 13-м Уимблдоне

  • 27.06.2017 11:38
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btu.org.ua. Сергей Стаховский.
© btu.org.ua. Сергей Стаховский.
Сергей Стаховский рассказал об успешном старте на своем 13-м Уимблдоне, отметив рекордный для украинского тенниса заход уверенной победой над левшой Кенни де Шеппером из Франции – 6:3, 6:4. 
 
«На этот раз поединок сложился полегче, чем в Париже благодаря двум факторам: трава для меня подходит больше, чем сопернику, а также потому, что потеря моего внимания длилась лишь один гейм. Тогда как в Париже я вывалился из игры на 7-8 геймов. Я играл намного увереннее на его подаче, и у меня было много шансов ее отобрать. Это и стало пропуском в следующий круг.
 
Далее меня ждет еще один левша (что всегда неприятно) Роберто Кирос. Кажется, он сильнее выглядит на грунте, но главная задача для меня – не влазить в его игру, а предложить ему свои условия».
 
Напомним, ранее сообщалось, что Стаховский с победы начал квалификацию.

Источник — Xsport

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