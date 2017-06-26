Илья МАРЧЕНКО: «Уимблдон – худший турнир Большого шлема»

Наш теннисист прокомментировал свой первый матч в квалификации Уимблдона-2017.

- Играл я сегодня не очень хорошо, присутствовала какая-то нервозность и на корте я чувствовал себя неуверенно, - признался Марченко. - Но в матче я сделал все, что нужно, и этого хватило для победы. В конце концов, главное - это пройти в следующий круг.

То, что мне удалось подать тринадцать эйсов, скорее связано с поведением соперника, который гадал на приеме и часто даже не пытался принимать подачи, если они летели в другую строну. Вот отсюда у меня столько эйсов.

По поводу предстоящего поединка с Бенджамином Беккером, то я помню два последних наших матча в Санкт-Петербурге (2010) и Монсе (2015). Он опытный боец, так что легко не будет. Да и сегодня он выиграл достаточно уверенно, так что буду стараться заставлять его двигаться.

Что касается организации квалификационного турнира на Уимблдоне, то в этом плане это самый худший Шлем. Худшая еда, а вчера в раздевалке у нас была команда по крикету, физиотерапевты также приехали вчера только днем. Очень много вещей не соответствуют уровню турнира Большого Шлема. Хотя тренировочные корты сейчас лучше, чем два года назад. Мой матчевый корт был ровным, ни одного плохого отскока. Единственный минус - трава какая-то скользкая, сегодня я подскользнулся больше раз, чем за три недели на траве до этого. Тяжело сказать, с чем это связано.