Украинский теннисист Александр Долгополов демонстрирует впечатляющие темпы восстановления после разрыва двух связок. Спортсмен начал тренировки на корте спустя всего 11 дней после травмы.

«Есть два варианта развития событий после разрыва двух связок. Первый – вы будете 2-3 недели в повязке и, скорее всего, на костылях и, возможно, через месяц выйдете первый раз на корт! Второй – вы попадете к тому, у кого ровные руки, и на 11-й день будете на корте! Мне повезло со вторым вариантом. Ловкость рук и никакого мошенничества», – написал Долгополов в Instagram.

Долгополов получил травму в матче второго раунда турнира ATP в Хертогенбосе.