Уимблдон. Марченко вышел во второй раунд квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд квалификации Уимблдона-2017.
Марченко в двух тяжелейших сетах одолел серба Филипа Крайиновича: 7/6 (4), 7/5. Поединок длился 1,5 часа.
Соперником Марченко в следующем раунде квалификации станет немец Бенджамин Беккер.
Источник — Sport.ua
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