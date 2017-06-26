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Уимблдон. Марченко вышел во второй раунд квалификации

Украинец взял верх над сербом Филипом Крайиновичем

  • 26.06.2017 17:38
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sportstarlive.com. Илья Марченко
© sportstarlive.com. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд квалификации Уимблдона-2017.

Марченко в двух тяжелейших сетах одолел серба Филипа Крайиновича: 7/6 (4), 7/5. Поединок длился 1,5 часа.

Соперником Марченко в следующем раунде квалификации станет немец Бенджамин Беккер.

Источник — Sport.ua

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