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Свитолина примет решение об участии на Уимблдоне в среду

Отец первой ракетки Украины – о ситуации в команде спортсменки

  • 26.06.2017 14:48
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twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина
© twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина

За неделю до старта Уимблдона первая ракетка Украины Элина Свитолина залечивает травму ноги, после турнира в Бирмингеме. О своем участи на «Уимблдоне» она примет решение не позднее среды.

«Элина восстанавливается в Лондоне. К старой травме спины добавились еще пах и ахилл, но лечение идет успешно. В команде появился новый реабилитолог-остеопат – англичанин. Надеемся, что он не подкачает.

Решение об участии на «Уимблдоне» будет принято в среду вечером. Сдавать его в планах не стоит», – сказал Михаил Свитолин (отец Элины).

Ранее сообщалось о том, Свитолина будет четвертой сеянной на предстоящем «Уимблдоне».

Источник — Сегодня Спорт

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