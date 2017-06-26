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Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Мою музыку пока нельзя показывать людям»

Травмированный украинский теннисист учится сочинять музыкальные треки

  • 26.06.2017 11:35
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AFP Photo. Александр Долгополов
© AFP Photo. Александр Долгополов

Уимблдон все ближе – до старта «основы» осталась неделя, а наша первая ракетка Александр Долгополов пытается оперативно залечить травму.

С турнира в голландском Хертогенбосе Долгополов неделю назад возвращался на костылях: повредил голеностоп. «Разрыв одной связки и частичный – второй, – поделился с нами Александр и обнадежил: – Прогресс идет хорошо. Я уже сошел с костылей. Есть шанс выйти на корт на Уимблдоне».

Получив на больничном свободное время, наш №1 уделил внимание другой страсти – сочинению музыки. «Прогресс у меня медленный, но верный, – сказал Долгополов. – Пока я учусь, прохожу курсы. И у меня есть куратор – музыкант, который меня обучает и проверяет задания. До создания музыки приемлемого уровня, думаю, еще пара-тройка лет. Пока что это нельзя показывать людям (улыбается). По крайней мере не с моими амбициями! Но я уверен, что со временем достигну нужного уровня и смогу гордиться своей музыкой. Мне кажется, в нашей стране есть к чему стремиться в этой сфере, и нужно над этим работать. Мой любимый диджей и музыкальный продюсер – это голландец Армин ван Бюрен. Но сильных много. Hardwell, Мартин Гаррикс, Avicii, Tisto... Голландия, конечно, очень сильна в плане электронной музыки. Учиться нужно у них. Мне главное понять, как это все делать технически, а после я уже смогу показать что-то достойное».

Источник — Сегодня Спорт

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