Уимблдон. Свитолина получила четвертый номер посева

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала топ-5 посева на предстоящем «Уимблдоне».

В списке, опубликованном журналистом Жозе Моргадо, Свитолина разместилась на четвертом месте. Впереди украинки только Ангелик Кербер, Симона Халеп и Каролина Плишкова.

Существует также вероятность, что Свитолина пропустит «Уимблдон» из-за травмы ноги. В таком случае украинка потеряет в рейтинге WTA 70 очков (в прошлом году первая ракетка Украины вылетела во втором круге соревнований). Добавим, что даже в случае травмы Свитолиной украинки будут представлены в числе сеянных – Леся Цуренко идет первой в альтернативном списке.

Третий по счету турнир серии Большого шлема пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.