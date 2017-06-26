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Уимблдон. Свитолина получила четвертый номер посева

Первая ракетка Украины попала в топ-5 сеянных на турнире Большого шлема

  • 26.06.2017 11:45
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wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала топ-5 посева на предстоящем «Уимблдоне».

В списке, опубликованном журналистом Жозе Моргадо, Свитолина разместилась на четвертом месте. Впереди украинки только Ангелик Кербер, Симона Халеп и Каролина Плишкова.

Существует также вероятность, что Свитолина пропустит «Уимблдон» из-за травмы ноги. В таком случае украинка потеряет в рейтинге WTA 70 очков (в прошлом году первая ракетка Украины вылетела во втором круге соревнований). Добавим, что даже в случае травмы Свитолиной украинки будут представлены в числе сеянных – Леся Цуренко идет первой в альтернативном списке.

Третий по счету турнир серии Большого шлема пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.

Источник — Twitter

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