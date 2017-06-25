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Истборн. Цуренко проиграла Уотсон в трехчасовом матче

Украинская теннисистка уступила в стартовом раунде травяного турнира серии Premier

  • 25.06.2017 17:48
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  • 1 комментария
Метки
Большой Теннис Украины. Леся Цуренко
© Большой Теннис Украины. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко зачехляет ракетку после первого же матча на турнире в Истборне.

В матче первого круга украинка не смогла совладать с британкой Хитер Уотсон. Невероятный по накалу матч продолжался 3 часа и закончился в трех сетах. Добавим, что в финальной партии теннисистки сделали 7 брейков.

Леся Цуренко (Украина) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 3:6, 6:4, 4:6.

В следующем этапе соревнований Уотсон померяется силами с Доминикой Цыбулковой, которая посеяна под 4 номером на турнире.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 25.06.2017 17:55
    0
    И снова к вопросу о физической готовности Леси. Я смотрел матч только со счета 3:4 в решающем сете. Понятно, что к этому моменту игра длилась более двух с половиной часов, но с момента моего включения Леся просто еле передвигалась по корту. Ни о каких обострениях и речи не шло, просто выбрасывала мячи в центр корта, иногда под заднюю линию в надежде на ошибки британки. Та тоже, конечно, выгляделла уставшей, но и двигалась, и била, и попадала более-менее стабильно. Самое паршивое, что с выносливостью, похоже, уже ничего не сделаешь, это Лесин предел. Соответственно, район 25-30 места в рейтинге для нее - потолок.
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