Истборн. Цуренко проиграла Уотсон в трехчасовом матче

Украинская теннисистка Леся Цуренко зачехляет ракетку после первого же матча на турнире в Истборне.

В матче первого круга украинка не смогла совладать с британкой Хитер Уотсон. Невероятный по накалу матч продолжался 3 часа и закончился в трех сетах. Добавим, что в финальной партии теннисистки сделали 7 брейков.

Леся Цуренко (Украина) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 3:6, 6:4, 4:6.

В следующем этапе соревнований Уотсон померяется силами с Доминикой Цыбулковой, которая посеяна под 4 номером на турнире.