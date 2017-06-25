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Федерер в девятый раз выиграл турнир в Галле

В финале швейцарец без проблем одолел Александра Зверева

  • 25.06.2017 16:19
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indianexpress.com. Роджер Федерер
© indianexpress.com. Роджер Федерер

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира Галле. Это уже девятый титул 35-летнего  теннисиста в Германии.

В финале Федерер без проблем разобрался с хозяином турнира Александром Зверевым, обыграв того в двух партиях: 6-1, 6:3.

Таким образом, швейцарец стал восьмым теннисистом в истории, которому удалось стать чемпионом тeрнира ATP девять раз. Кроме того, Федерер стал самым возрастным чемпионом в 25-летней истории турнира в Галле.

Источник — Sport.ua

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