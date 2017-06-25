Федерер в девятый раз выиграл турнир в Галле

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира Галле. Это уже девятый титул 35-летнего теннисиста в Германии.
В финале Федерер без проблем разобрался с хозяином турнира Александром Зверевым, обыграв того в двух партиях: 6-1, 6:3.
Таким образом, швейцарец стал восьмым теннисистом в истории, которому удалось стать чемпионом тeрнира ATP девять раз. Кроме того, Федерер стал самым возрастным чемпионом в 25-летней истории турнира в Галле.
Источник — Sport.ua
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