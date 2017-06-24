Варшава. Янчук побеждает четвертую ракетку турнира

В четвертьфинальном матче, который продолжался 1 час 55 минут, 22-летняя киевлянка, посеянная на турнире восьмой, обыграла белорусскую теннисистку Веру Лапко: 3:6, 6:3, 6:2. В решающем сете в пятом и седьмом геймах украинке удалось сделать два брейка, которые и стали ключевыми в её победе.



Сегодня Янчук проведёт и полуфинальный поединок, в котором её соперницей станет сильнейшая в противостоянии болгарок - лидер посева Елица Костова или пятая сеяная Сесиль Каратанчева.



К сожалению, не удалось пробиться в полуфинал Анне Познихиренко. Выиграв стартовый сет у Мартины Тревисан из Италии, которая является второй сеяной, украинка не смогла дожать соперницу в третьей партии, ведя со счётом 4:3, проиграв три гейма подряд: 6:4, 2:6, 4:6.