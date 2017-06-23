ТСОНГА: «Все ждут победы на Уимблдоне от сильнейшего теннисиста»

Жо-Вилфрид Тсонга отметил, что на Уимблдоне в первую очередь ждут победы от фаворита, но он не всегда выигрывает.

- История знает множество случаев, когда фавориты терпели поражение. В конце концов, они такие же, как и остальные. На данный момент я думаю, все ждут, победы на Уимблдоне от сильнейшего теннисиста.

Французский теннисист на данный момент - 10-я ракетка мира и выиграл два титула в этом сезоне.