Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ТСОНГА: «Все ждут победы на Уимблдоне от сильнейшего теннисиста»

Французский теннисист отметил, что у всех спортсменов есть шансы на победу в турнире

  • 23.06.2017 14:11
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
atpworldtour.com. Жо-Вилфрид Тсонга
© atpworldtour.com. Жо-Вилфрид Тсонга
Жо-Вилфрид Тсонга отметил, что на Уимблдоне в первую очередь ждут победы от фаворита, но он не всегда выигрывает. 
 
- История знает множество случаев, когда фавориты терпели поражение. В конце концов, они такие же, как и остальные. На данный момент я думаю, все ждут, победы на Уимблдоне от сильнейшего теннисиста.
 
Французский теннисист на данный момент - 10-я ракетка мира и выиграл два титула в этом сезоне.

Источник — The Telegraph

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.