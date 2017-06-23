Элина СВИТОЛИНА: «Моя главная цель – Итоговый турнир WTA»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о причинах поражения в поединке против Камилы Джорджи в рамках второго раунда турнира WTA Premier Aegon Classic в Бирмингеме.

- У меня есть проблемы с ахилловым сухожилием, поэтому я приму решение относительно участия в «Уимблдоне» после обсуждения со своей командой. Это в любом случае будет трудный выбор. Я испытываю болезненные ощущения, когда наступаю на ногу, что является проблемой.

Конечно, я разочарована. Я выбыла из турнира, но я не расстроена из-за того, как играла. Из-за проблем с ногой я не успевала к мячу и не смогла показать и 50-ти процентов того, на что способна.

У меня есть неделя на подготовку к Уимблдону, но мне не хотелось бы ставить под вопрос вторую половину сезона, моя главная цель — участие в Итоговом турнире в Сингапуре, поэтому для меня очень сложно сейчас думать об Уимблдоне, - заявила Свитолина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Свитолина дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», в котором уступила румынке Симоне Халеп. Тогда у украинки были проблемы со спиной, которые проявились еще в матче четвертого круга против Петры Мартич.