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Анна СОЛОВЕЙ: «Я очень много изменила в своей жизни в прошлом году»

Самая титулованная гонщица страны рассказала о смене тренера и изменении режима

  • 22.06.2017 16:59
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http://velosport.org.ua. Анна Соловей
© http://velosport.org.ua. Анна Соловей
Лидер сборной Украины рассказала, когда ждать былых результатов.
 
«Все говорят, что прошлый год вышел у меня неудачным, и это правда. Но на то есть свои причины. Я очень много изменила в своей жизни в прошлом году. Я поменяла тренера, с которым работала 9 лет, поменяла команду. Вообще изменился полностью режим. Если раньше я целенаправленно готовилась к 4 стартам в году, то сейчас я в профессиональной голландской команде езжу гонки едва ли не каждую неделю. К этому нужно привыкнуть. В принципе, я уже адаптировалась, но сейчас еще не готова однозначно ответить на вопрос «когда мы увидим прежнюю Анну Соловей?». Это велоспорт, здесь сложно что-то загадывать наперед. Но считаю, что я на верном пути», - подытожила украинка.

Источник — Xsport

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