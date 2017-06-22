Анна СОЛОВЕЙ: «Я очень много изменила в своей жизни в прошлом году»

Лидер сборной Украины рассказала, когда ждать былых результатов.

«Все говорят, что прошлый год вышел у меня неудачным, и это правда. Но на то есть свои причины. Я очень много изменила в своей жизни в прошлом году. Я поменяла тренера, с которым работала 9 лет, поменяла команду. Вообще изменился полностью режим. Если раньше я целенаправленно готовилась к 4 стартам в году, то сейчас я в профессиональной голландской команде езжу гонки едва ли не каждую неделю. К этому нужно привыкнуть. В принципе, я уже адаптировалась, но сейчас еще не готова однозначно ответить на вопрос «когда мы увидим прежнюю Анну Соловей?». Это велоспорт, здесь сложно что-то загадывать наперед. Но считаю, что я на верном пути», - подытожила украинка.