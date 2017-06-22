Бирмингем. Элина Свитолина проиграла итальянке Камиле Джорджи

Дважды по ходу первого сета с брейком лидировала Свитолина, но Джорджи смогла не только сравнять счет, но и выполнить третий брейк, реализовав сетбол на подаче украинки.

Во втором сете Элина сразу же ушла в отрыв и вела со счетом 5-1. С первой попытки подать на партию у нашей теннисистки не получилось. Джорджи была близка к тому, чтобы отыграть второй брейк и сравнять счет, но допустила грубую ошибку на брейкпоинте. Свитолина дважды успешно подает и переводит встречу в решающую партию.

Уже на старте сета девушки обмениваются брейками. Не удержав преимущество, Свитолина проигрывает следующую подачу (1-3) и в итоге до конца поединка берет только один гейм. На счету Элины 16 виннеров против 34 невынужденных ошибок (34/47 - у соперницы), семь двойных ошибок и пять эйсов.

Напомним, что для Элины Свитолиной это был только второй матч на траве в текущем сезоне. Ранее украинке ни разу не удавалось преодолеть стартовый барьер в Бирмингеме. После отказа Анжелик Кербре от участия на соревнованиях наша теннисистка впервые стала участницей с самым высоким рейтингом в сетке Премьера. Камила Джорджи уже успела сыграть шесть матчей на травяных кортах: уступила во втором раунде в Хертогенбосе, а в Бирмингеме успешно прошла квалификацию и первый круг против Натальи Вихлянцевой (при этом не проиграла ни сета). Для 25-летней итальянки это вторая победа в сезоне над соперницей из топ-5 рейтинга: в Праге Джорджи была сильнее Каролины Плишковой (WTA 3). В четвертьфинале Камилу Джорджи ждет поединок с Эшли Барти, которая несколько недель назад сыграла в парном финале на Ролан Гаррос.

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия): 4-6 6-4 2-6