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Бирмингем. Элина Свитолина проиграла итальянке Камиле Джорджи

Первая ракетка Украины не смогла выйти в четвертьфинал, уступив во втором раунде 102-й ракетке мира

  • 22.06.2017 16:28
  • 709 просмотров
  • 5 комментария
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twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина
© twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина
Дважды по ходу первого сета с брейком лидировала Свитолина, но Джорджи смогла не только сравнять счет, но и выполнить третий брейк, реализовав сетбол на подаче украинки.
 
Во втором сете Элина сразу же ушла в отрыв и вела со счетом 5-1. С первой попытки подать на партию у нашей теннисистки не получилось. Джорджи была близка к тому, чтобы отыграть второй брейк и сравнять счет, но допустила грубую ошибку на брейкпоинте. Свитолина дважды успешно подает и переводит встречу в решающую партию.
 
Уже на старте сета девушки обмениваются брейками. Не удержав преимущество, Свитолина проигрывает следующую подачу (1-3) и в итоге до конца поединка берет только один гейм. На счету Элины 16 виннеров против 34 невынужденных ошибок (34/47 - у соперницы), семь двойных ошибок и пять эйсов.
 
Напомним, что для Элины Свитолиной это был только второй матч на траве в текущем сезоне. Ранее украинке ни разу не удавалось преодолеть стартовый барьер в Бирмингеме. После отказа Анжелик Кербре от участия на соревнованиях наша теннисистка впервые стала участницей с самым высоким рейтингом в сетке Премьера. 
 
Камила Джорджи уже успела сыграть шесть матчей на травяных кортах: уступила во втором раунде в Хертогенбосе, а в Бирмингеме успешно прошла квалификацию и первый круг против Натальи Вихлянцевой (при этом не проиграла ни сета). Для 25-летней итальянки это вторая победа в сезоне над соперницей из топ-5 рейтинга: в Праге Джорджи была сильнее Каролины Плишковой (WTA 3).
 
В четвертьфинале Камилу Джорджи ждет поединок с Эшли Барти, которая несколько недель назад сыграла в парном финале на Ролан Гаррос. 
 
Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия): 4-6 6-4 2-6

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 22.06.2017 16:51
    +1
    Совершенно заслуженное поражение. Так играть на траве, как сегодня Элина, нельзя. Дело даже не в количестве невынужденных и не в игре от обороны. Нельзя просто перебрасывать мяч через сетку в надежде на ошибки соперницы. Даже при том, что она все равно немало ошибалась. Нельзя с хавкорта уже в фактически выигрышных ситуациях играть мягко вместо удара навылет. Единственный момент, когда сверкнул проблеск игры, был в начале второго сета. Элина заиграла чуть острее, и сразу счет стал 5:1. Но на этом все хорошее и закончилось. Итальянка сократила разрыв до минимума, и шестой гейм удалось выцарапать только на классе, подав две мощные первые на качелях больше-меньше.
    Но было ясно: если Свитолина продолжит играть так, как в первом сете и конце второго, о победе не может идти речь. К сожалению, именно так и вышло. Да еще Джорджи стала меньше ошибаться. Теперь ей играть против Барти в 1/4, а мне очень хотелось посмотреть матч с австралийкой именно в исполнении Элины. Жаль, и перспективы на Уимблдон грустные. Если удастся повторить прошлогодний выход в третий круг, это будет считаться успехом.
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    Eurospring
      Eurospring, 22.06.2017 16:56
    +1
    Таке враження, наче грала не Світоліна.
    Від Світоліної одна подача, все інше - жах.

    Жахливі повернення в центр корту, короткі і слабкі, дуже зручні для атаки італійки.
    Відчайдушно намагалася втримати м'яч в корті, але італійка дотискала у більшості випадків.

    За рухом на корті суперниці програла вщент.

    Не знаю, чи справа реально в покритті, різниця в грі на різних покриттях може бути, але не така величезна.

    На Вімблдоні з такою грою максимум - друге коло.
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    iluha1993
      iluha1993, 22.06.2017 17:07
    0
    Ужасная игра... Приём второй подачи лицом к мячу, резанным и на халфкорт. Причём несколько раз подряд... Бекхенд на халфкорт просто перебрасывала, не била... разваливалась в фазе удара... Ей нужно это поражение. Будем верить что к уимбелдону подойдёт в полной боевой готовности. За пару недель реально натренировать плотный приём и переключится на атакующие удары, потому что по другому на траву можно не выходить.
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 22.06.2017 17:09
    0
    2 дня отдыха, между матчами, не пошли Элине на пользу. Такое ощущения, что она в место того чтобы тренироваться, тусила в клубах и ходила на концерт Океан Эльза, а потом ее заставили в теннис играть. Не было не свежести, не желания играть, только одни мучения. Подача не шла, вообще забыла как пробивать навылет, , Опять чуть с 5:1 не отдала сет, 5 -ая ракетка мира так безвольно не играет. Интересно чем занимаются ее тренера, почему не как не могут научить ее играть на траве. Что она с такой игрой на Уимболдоне делать будет?
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    andrijooo
    online
      andrijooo, 22.06.2017 17:39
    0
    Свитолина может пропустить Уимблдон
    Элина Свитолина рассказала о своей травме ноги, из-за которой может отказаться от участия в травяном мэйджоре.
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