Бирмингем. Элина Свитолина проиграла итальянке Камиле Джорджи

Дважды по ходу первого сета с брейком лидировала Свитолина, но Джорджи смогла не только сравнять счет, но и выполнить третий брейк, реализовав сетбол на подаче украинки.
Во втором сете Элина сразу же ушла в отрыв и вела со счетом 5-1. С первой попытки подать на партию у нашей теннисистки не получилось. Джорджи была близка к тому, чтобы отыграть второй брейк и сравнять счет, но допустила грубую ошибку на брейкпоинте. Свитолина дважды успешно подает и переводит встречу в решающую партию.
Уже на старте сета девушки обмениваются брейками. Не удержав преимущество, Свитолина проигрывает следующую подачу (1-3) и в итоге до конца поединка берет только один гейм. На счету Элины 16 виннеров против 34 невынужденных ошибок (34/47 - у соперницы), семь двойных ошибок и пять эйсов.
Напомним, что для Элины Свитолиной это был только второй матч на траве в текущем сезоне. Ранее украинке ни разу не удавалось преодолеть стартовый барьер в Бирмингеме. После отказа Анжелик Кербре от участия на соревнованиях наша теннисистка впервые стала участницей с самым высоким рейтингом в сетке Премьера.
Камила Джорджи уже успела сыграть шесть матчей на травяных кортах: уступила во втором раунде в Хертогенбосе, а в Бирмингеме успешно прошла квалификацию и первый круг против Натальи Вихлянцевой (при этом не проиграла ни сета). Для 25-летней итальянки это вторая победа в сезоне над соперницей из топ-5 рейтинга: в Праге Джорджи была сильнее Каролины Плишковой (WTA 3).
В четвертьфинале Камилу Джорджи ждет поединок с Эшли Барти, которая несколько недель назад сыграла в парном финале на Ролан Гаррос.
Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Камила Джорджи (Италия): 4-6 6-4 2-6
Источник — Большой теннис Украины
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Но было ясно: если Свитолина продолжит играть так, как в первом сете и конце второго, о победе не может идти речь. К сожалению, именно так и вышло. Да еще Джорджи стала меньше ошибаться. Теперь ей играть против Барти в 1/4, а мне очень хотелось посмотреть матч с австралийкой именно в исполнении Элины. Жаль, и перспективы на Уимблдон грустные. Если удастся повторить прошлогодний выход в третий круг, это будет считаться успехом.
Від Світоліної одна подача, все інше - жах.
Жахливі повернення в центр корту, короткі і слабкі, дуже зручні для атаки італійки.
Відчайдушно намагалася втримати м'яч в корті, але італійка дотискала у більшості випадків.
За рухом на корті суперниці програла вщент.
Не знаю, чи справа реально в покритті, різниця в грі на різних покриттях може бути, але не така величезна.
На Вімблдоні з такою грою максимум - друге коло.
Элина Свитолина рассказала о своей травме ноги, из-за которой может отказаться от участия в травяном мэйджоре.
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