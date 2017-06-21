Петра Квитова одержала две победы подряд после возвращения в теннис

Экс-первая ракетка мира Петра Квитова вернулась в большой теннис с победы. Чешская теннисистка пропустила около полугода, после того, как была ранена во время ограбления в собственном доме.

В первом матче после возвращения Квитова на турнире в Бирмингеме одолела Наоми Броади, а сегодня разобралась с Терезой Смитковой 6:2, 6:3.