Лондон. Маррей вылетел после первого круга от 90-й ракетки мира

На проходящем в Лондоне турнире АТР первая ракетка мира британец Энди Маррей прекратил выступления уже после первого круга. В двух сетах он уступил австралийцу Джордану Томпсону - 6:7 (4:7), 2:6.
23-летний Томпсон находится на 90-м месте в мировом рейтинге. В 1/8 финала он сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) - Норри Кэмерон (Новая Зеландия).
Источник — Sport.ua
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