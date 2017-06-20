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Лондон. Маррей вылетел после первого круга от 90-й ракетки мира

Британец уступил Джордану Томпсону

  • 20.06.2017 21:43
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Eurosport. Энди Маррей
© Eurosport. Энди Маррей

На проходящем в Лондоне турнире АТР первая ракетка мира британец Энди Маррей прекратил выступления уже после первого круга. В двух сетах он уступил австралийцу Джордану Томпсону - 6:7 (4:7), 2:6. 

23-летний Томпсон находится на 90-м месте в мировом рейтинге. В 1/8 финала он сыграет с победителем пары Сэм Куэрри (США) - Норри Кэмерон (Новая Зеландия).

Источник — Sport.ua

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