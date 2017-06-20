Бирмингем. Цуренко не смогла выйти во второй круг

Надеюсь после перерыва проснутся. Пока что не идет ни в обороне ни в атаке. Еще не понятно, что в...

Купят стадион ярославский с Маркевичем и красниковым и сравняют с землёй))))

У меня вопрос, если слова про российский след - ложь, то что еще ложь в этой статье?

Тебе знакомое понятие номинальный хозяин.Не метал проводил матч а федерация.

А разве не принимающая сторона отвечает за проведение матча?? Тут либо вас голубчики не допускат...