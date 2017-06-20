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Бирмингем. Цуренко не смогла выйти во второй круг

Украинка уступила Йоханне Конте

  • 20.06.2017 19:05
  • 224 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Большой Теннис Украины. Леся Цуренко
© Большой Теннис Украины. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила борьбу на турнире в Бирмингеме (призовой фонд - 820 тысяч долларов). В матче первого круга она устпила британке Йоханне Конте в двух сетах - 3:6, 6:7.

Напомним, Конта на данный момент является 7-й ракеткой мира и посеяна на турнире под №4.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Anton Poplavskiy
    online
      Anton Poplavskiy, 20.06.2017 19:23
    +2
    В первом сете, первые три гейма Леся то ли просыпалась, то ли привыкала к отскоку, то ли разминалась, т.к. перебивать мяч через сетку стало почему-то невыполнимой задачей (см. невынужденные - почти все в сетку с форхенда), в итоге отдала без борьбы начало, потом проснулась, но Конта уже своего не отпустила.
    При этом в прошлый раз мы спорили с Матусевичем о физике. Ну а тут какая к монахам физика? Она даже еще не начинала уставать, начало турнира.

    Ну а второй сет, после солидного начала и 4:1 Конта чуть поднажала, а при 5:3, подавая на сет, у Леси внезапно пропала подача, как всегда опять психология.
    В итоге 5:4, 10 гейм опять себе привезла невынужденными в сетку, потом, правда собралась и довела до тайбрейка. Где еще и был нефарт, нарвалась на матчбол после ошибки судьи на задней линии.

    Радует, что хотя бы не было постоянных жалоб своему углу на трибунах. Да и пяток розыгрышей она провела действительно красиво, пару геймов было вообще под ноль, но толку? Стабильность как у Долгополова... Не радует капитально низкое качество приема форхендом на траве - то ли травма дает о себе знать, то ли что-то еще.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 20.06.2017 19:54
    0
    Чего то ей все время не хватает, что бы выступать стабильно. Ведь умеет играть классно, но как начнет порой по аутам и сеткам стрелять в абсолютно безобидных ситуациях, что слов для выражения не хватает.
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    andprofi
      andprofi, 20.06.2017 19:57
    0
    Anton Poplavskiy, 20.06.2017 19:23
    В первом сете, первые три гейма Леся то ли просыпалась, то ли привыкала к отскоку, то ли разминалась, т.к. перебивать мяч через сетку стало почему-то невыполнимой задачей (см. невынужденные - почти все в сетку с форхенда), в итоге отдала без борьбы начало, потом проснулась, но Конта уже своего не отпустила.
    При этом в прошлый раз мы спорили с Матусевичем о физике. Ну а тут какая к монахам физика? Она даже еще не начинала уставать, начало турнира.Ну а второй сет, после солидного начала и 4:1 Конта чуть поднажала, а при 5:3, подавая на сет, у Леси внезапно пропала подача, как всегда опять психология.
    В итоге 5:4, 10 гейм опять себе привезла невынужденными в сетку, потом, правда собралась и довела до тайбрейка. Где еще и был нефарт, нарвалась на матчбол после ошибки судьи на задней линии.Радует, что хотя бы не было постоянных жалоб своему углу на трибунах. Да и пяток розыгрышей она провела действительно красиво, пару геймов было вообще под ноль, но толку? Стабильность как у Долгополова... Не радует капитально низкое качество приема форхендом на траве - то ли травма дает о себе знать, то ли что-то еще.
    Сашог Довгополый в юбке во всей своей красе, что тут еще комментировать;)
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