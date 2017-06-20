Бирмингем. Цуренко не смогла выйти во второй круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила борьбу на турнире в Бирмингеме (призовой фонд - 820 тысяч долларов). В матче первого круга она устпила британке Йоханне Конте в двух сетах - 3:6, 6:7.
Напомним, Конта на данный момент является 7-й ракеткой мира и посеяна на турнире под №4.
Источник — Sport.ua
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При этом в прошлый раз мы спорили с Матусевичем о физике. Ну а тут какая к монахам физика? Она даже еще не начинала уставать, начало турнира.
Ну а второй сет, после солидного начала и 4:1 Конта чуть поднажала, а при 5:3, подавая на сет, у Леси внезапно пропала подача, как всегда опять психология.
В итоге 5:4, 10 гейм опять себе привезла невынужденными в сетку, потом, правда собралась и довела до тайбрейка. Где еще и был нефарт, нарвалась на матчбол после ошибки судьи на задней линии.
Радует, что хотя бы не было постоянных жалоб своему углу на трибунах. Да и пяток розыгрышей она провела действительно красиво, пару геймов было вообще под ноль, но толку? Стабильность как у Долгополова... Не радует капитально низкое качество приема форхендом на траве - то ли травма дает о себе знать, то ли что-то еще.
При этом в прошлый раз мы спорили с Матусевичем о физике. Ну а тут какая к монахам физика? Она даже еще не начинала уставать, начало турнира.Ну а второй сет, после солидного начала и 4:1 Конта чуть поднажала, а при 5:3, подавая на сет, у Леси внезапно пропала подача, как всегда опять психология.
В итоге 5:4, 10 гейм опять себе привезла невынужденными в сетку, потом, правда собралась и довела до тайбрейка. Где еще и был нефарт, нарвалась на матчбол после ошибки судьи на задней линии.Радует, что хотя бы не было постоянных жалоб своему углу на трибунах. Да и пяток розыгрышей она провела действительно красиво, пару геймов было вообще под ноль, но толку? Стабильность как у Долгополова... Не радует капитально низкое качество приема форхендом на траве - то ли травма дает о себе знать, то ли что-то еще.
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