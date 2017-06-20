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Элина СВИТОЛИНА: «У меня были проблемы после перехода с грунта»

Первая ракетка Украины – о победе над Хитер Уотсон

  • 20.06.2017 10:15
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wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в первом круге турнира «Aegon Classic» в Бирмингеме.

«Уотсон очень хорошо играет на траве, поэтому я рада, что смогла выиграть этот третий сет. Я уверена, что к Уимблдону она будет в отличной форме. Что касается моего тенниса, то подача работала очень хорошо. Моей задачей было не дать Хизер полностью вернуться в игру в решающей партии, и я рада, что смогла это сделать.

Этот год хорошо складывается для меня, и я думаю, что на траве выступлю намного лучше. У меня есть уверенность в себе, но все же я очень рада, что смогла в тяжелые моменты показать свою игру.

У меня были некоторые проблемы после перехода с грунта, но это нормально. Все немного борются с этим», – сказала Свитолина.

Источник — WTA

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