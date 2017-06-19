Бирмингем. Свитолина стартовала с непростой победы над Уотсон

сторож де?

Авакова в отставку, скорее всего это его рук дело, мразь.

Алкаши и придурки, позорят свой город!

Пошел нах...таких мы пищ....ли на революции...сдли в Одессе!!!! Это недобитки остались!!!! Понял ...

Це не були фанати...це були хулі...гани....фани металіста такої бидлячості незроблять.....

Позор!!! За такое сажать надо лет на 10!