Бирмингем. Свитолина стартовала с непростой победы над Уотсон

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победы на турнире «Aegon Classic» в Бирмингеме. В первом круге 22-летняя украинка в трех сетах обыграла британку Хитер Уотсон.
Бирмингем. 1-й круг
Хитер Уотсон (Веикобритания) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 7:5, 3:6.
Эта победа для Свитолиной стала первой на кортах Бирмингема. Ранее она проигрывала стартовые матчи в сезонах 2013 и 2016.
В следующем этапе соревнований украинка сразится с победителем пары Наталья Вихлянцева - Камила Джорджи.
Источник — Sport.ua
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Хай щастить
Ця перемога важлива з кількох причин:
- перший матч на найменш улюбленому покритті для украінки;
- Еліна частенько має проблеми саме в першому кол, а далі гра в неі поступово налагрджується;
- Еліна в особистих зустрічах із Уотсон мала 0 перемог при 2-х поразках;
- важко грати проти господарки кортів, бо в такому випадку вболівальники несамовито підтримують суперницю.
Побажання подальших перемог Еліні.
П.с. А Уотсон симпатична така мулаточка, зразу видно класична "руда британка"
Во втором сете игра изменилась после того, как Уотсон в одном из первых геймов спасла свою подачу с двойного брейкпоинта пушечными подачами. Она стала играть активно, и защитная игра Элины перестала приносить успех. На траве далеко не каждый мяч можно достать на задней линии. До поры до времени держался равный счет, но при 5:5 британке удалось-таки сделать брейк и не дать шансов Свитолиной на обратный. К тому же полетела первая подача, с которой Элина до конца матча так и не смогла толком справляться. Мощные первые самой Элины Уотсон принимала получше.
Зато в третьем сете Свитолина смогла собраться и, наконец, сама заиграла активно. Тут-то разница в классе теннисисток и сказалась. В середине сета Элине удалось сделать брейк и удержать его до самого конца. Хотя, конечно, без ложки валидола не обошлось, когда, подавая на матч, внезапно пропала первая подача. С двойного матчбола дело дошло до ровно, но с вращением двух следующих слабеньких вторых Уотсон от волнения не справилась.
Завтра у Элины есть возможность отдохнуть, а в среду игра с победителем завтрашнего матча Вихлянцева-Джорджи. Вихлянцева на прошлой неделе дошла до финала на траве Хертогенбоса, где проиграла без вариантов обидчице Леси - Контавейт.
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