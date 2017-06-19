Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бирмингем. Свитолина стартовала с непростой победы над Уотсон

Первой ракетке Украины понадобилось более 2 часов, чтобы доказать свое превосходство на корте

  • 19.06.2017 19:56
  • 972 просмотров
  • 7 комментария
Метки
wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победы на турнире «Aegon Classic» в Бирмингеме. В первом круге 22-летняя украинка в трех сетах обыграла британку Хитер Уотсон.

Бирмингем. 1-й круг
Хитер Уотсон (Веикобритания) – Элина Свитолина (Украина) – 2:6, 7:5, 3:6.

Эта победа для Свитолиной стала первой на кортах Бирмингема. Ранее она проигрывала стартовые матчи в сезонах 2013 и 2016.

В следующем этапе соревнований украинка сразится с победителем пары Наталья Вихлянцева - Камила Джорджи.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Fallanger
      Fallanger, 19.06.2017 20:08
    0
    у Уотсон во втором сете просто разошлась подача, включала ее на брейках Элины, за счет этого и выиграла второй сет.
    Ссылка
    qukazen
      qukazen, 19.06.2017 20:08
    0
    Досить важка перемога. Але з цією суперницею Еліна грала 2 рази (до цоьго) і обидва трисетові поєдинки. Рахунок був 1:1 і на траві тоді була поразка. Далі в Елі непроста сітка. Там стане зрозуміліше, як вона в цоьму році готова до трави.
    Хай щастить
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.06.2017 20:08
    +4
    Вітаю всіх із перемогою Еліни!

    Ця перемога важлива з кількох причин:
    - перший матч на найменш улюбленому покритті для украінки;
    - Еліна частенько має проблеми саме в першому кол, а далі гра в неі поступово налагрджується;
    - Еліна в особистих зустрічах із Уотсон мала 0 перемог при 2-х поразках;
    - важко грати проти господарки кортів, бо в такому випадку вболівальники несамовито підтримують суперницю.

    Побажання подальших перемог Еліні.

    П.с. А Уотсон симпатична така мулаточка, зразу видно класична "руда британка"
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 19.06.2017 20:11
    +1
    Ну і Еліна вперше вийшла в друге коло турніру в Бірмінгемі. Треба і надалі покращувати своє досягнення.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 19.06.2017 20:18
    +1
    Ожидаемо получился тяжелый матч. Топовому нетравяному игроку против нетопового травяного играть на траве всегда тяжело. Хотя начало матча не предвещало проблем. В первом сете Уотсон допускала слишком много ошибок, чтобы можно было говорить о какой-то борьбе. Например, при счете 5:2 отдала свою подачу под ноль совершенно сама, Элина лишь держала мяч в игре.
    Во втором сете игра изменилась после того, как Уотсон в одном из первых геймов спасла свою подачу с двойного брейкпоинта пушечными подачами. Она стала играть активно, и защитная игра Элины перестала приносить успех. На траве далеко не каждый мяч можно достать на задней линии. До поры до времени держался равный счет, но при 5:5 британке удалось-таки сделать брейк и не дать шансов Свитолиной на обратный. К тому же полетела первая подача, с которой Элина до конца матча так и не смогла толком справляться. Мощные первые самой Элины Уотсон принимала получше.
    Зато в третьем сете Свитолина смогла собраться и, наконец, сама заиграла активно. Тут-то разница в классе теннисисток и сказалась. В середине сета Элине удалось сделать брейк и удержать его до самого конца. Хотя, конечно, без ложки валидола не обошлось, когда, подавая на матч, внезапно пропала первая подача. С двойного матчбола дело дошло до ровно, но с вращением двух следующих слабеньких вторых Уотсон от волнения не справилась.
    Завтра у Элины есть возможность отдохнуть, а в среду игра с победителем завтрашнего матча Вихлянцева-Джорджи. Вихлянцева на прошлой неделе дошла до финала на траве Хертогенбоса, где проиграла без вариантов обидчице Леси - Контавейт.
    Ссылка
    LAZIO
    online
    LAZIO, 19.06.2017 20:19
    0
    ...можливо трава..????
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 19.06.2017 20:23
    0
    Добавлю, что если Элине удастся добраться до четвертьфинала, то там будет очень интересный матч. В ее части сетки в первом круге будет совершенно сумасшедшая игра двух молодых гиператакующих теннисисток Барти-Вондроушова. Ожидается мочилово, и хотелось бы увидеть матч Элины с кем-нибудь из них. Но до 1/4 всем еще дойти нужно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.