Рейтинг WTA. Свитолина осталась на пятом месте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свое место в рейтинге WTA. По состоянию на 19 июля харьковчанка занимает пятое место в мировом рейтинге.
Лидирует же в мировом табели о рангах немка Анжелик Кербер, на второй позиции Симона Халеп, а третье место у Каролины Плишковой.
Отметим, что в чемпионской гонке Свитолина идет на третьей позиции.
Леся Цуренко за прошедшую неделю поднялась на три места и занимает 34-ю строчку рейтинга. Катерина Бондаренко покинула ТОП-100, опустившись на 101-е место.
Источник — Sport.ua
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