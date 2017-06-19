Рейтинг WTA. Свитолина осталась на пятом месте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свое место в рейтинге WTA. По состоянию на 19 июля харьковчанка занимает пятое место в мировом рейтинге.

Лидирует же в мировом табели о рангах немка Анжелик Кербер, на второй позиции Симона Халеп, а третье место у Каролины Плишковой.

Отметим, что в чемпионской гонке Свитолина идет на третьей позиции.

Леся Цуренко за прошедшую неделю поднялась на три места и занимает 34-ю строчку рейтинга. Катерина Бондаренко покинула ТОП-100, опустившись на 101-е место.