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Марта Костюк проиграла свой первый матч на уровне WTA

14-летняя украинка уступила россиянке Анне Калинской на турнире в Мальорке

  • 18.06.2017 17:25
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк провела свой первый матч на уровне WTA.

В первом раунде квалификации турнира в испанской Мальорке Костюк сыграла с россиянкой Анной Калинской. Более опытная соперница в двух сетах взяла верх над Мартой: 2/6, 5/7. Поединок длился 1 час 17 минут.

Источник — Sport.ua

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