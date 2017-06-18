Марта Костюк проиграла свой первый матч на уровне WTA

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк провела свой первый матч на уровне WTA.
В первом раунде квалификации турнира в испанской Мальорке Костюк сыграла с россиянкой Анной Калинской. Более опытная соперница в двух сетах взяла верх над Мартой: 2/6, 5/7. Поединок длился 1 час 17 минут.
Источник — Sport.ua
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