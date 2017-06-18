Анастасия Васильева проиграла финал турнира в Падуе

Украинка Анастасия Васильева не смогла выиграть турнир в итальянской Падуе, в финале проиграв шведке Ребекке Петерсон.

Поединок длился три сета: 7/5, 1/6, 4/6. В первом сете Васильева с трудом смогла вырвать победу, но второй и третий сеты остались за шведской спортсменкой.

Призовой фонд турнира составляет $25 тысяч, из которых Васильева получил чуть более $2 тысяч.