Бирмингем. Цуренко сыграет с Контой, Свитолина – с Уотсон

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко узнали своих соперниц по первому кругу на турнире в Бирмингеме.
Первая ракетка Украины встретится с британкой Хитер Уотсон, которая получила wild card в основную сетку турнира. Ранее соперницы трижды играли между собой, и два раза победу праздновала именно британка. Добавим, что Свитолина является 2 сеяной на турнире.
Цуренко со жребием повезло намного меньше. Ее первой соперницей станет Йоханна Конта, которая в Бирмингеме посеяна под 4 номером. Преимущество в личных встречах с аналогичным счетом также на стороне соперницы украинской теннисистки.
Матчи Свитолиной и Цуренко состоятся завтра, 19 июня.
Напомним, вчера сито квалификации не смогли преодолеть Даяна Ястремская и Ольга Савчук.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.