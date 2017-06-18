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Бирмингем. Цуренко сыграет с Контой, Свитолина – с Уотсон

Матчи первого круга британского турнира пройдут 19 июня

  • 18.06.2017 14:08
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twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина
© twitter.com/SvitolinaSP. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко узнали своих соперниц по первому кругу на турнире в Бирмингеме.

Первая ракетка Украины встретится с британкой Хитер Уотсон, которая получила wild card в основную сетку турнира. Ранее соперницы трижды играли между собой, и два раза победу праздновала именно британка. Добавим, что Свитолина является 2 сеяной на турнире.

Цуренко со жребием повезло намного меньше. Ее первой соперницей станет Йоханна Конта, которая в Бирмингеме посеяна под 4 номером. Преимущество в личных встречах с аналогичным счетом также на стороне соперницы украинской теннисистки.

Матчи Свитолиной и Цуренко состоятся завтра, 19 июня.

Напомним, вчера сито квалификации не смогли преодолеть Даяна Ястремская и Ольга Савчук.

Источник — Sport.ua

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