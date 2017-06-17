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Бирмингем. Савчук и Ястремская не прошли стартовый раунд отбора

Украинки завершают борьбу в квалификации на старте

  • 17.06.2017 20:14
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btu.org.ua, Ольга Савчук
© btu.org.ua, Ольга Савчук
Даяна Ястремская в своем дебютном поединке на турнирах серии Премьер уступила восьмой сеяной в квалификации Яне Фетт. Хорватка проиграла две своих подачи и выполнила пять брейков (6-3 6-4).
 
Ольга Савчук в первом круге отборочного этапа проиграла седьмой ракетке в квалификации Ипек Сойлу. Представительнице Турции хватило по одному брейку в каждом сете, чтобы оформить победу (6-4 6-4).
 
С основы стартуют на турнире Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Источник — Большой теннис Украины

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