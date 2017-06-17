Бирмингем. Савчук и Ястремская не прошли стартовый раунд отбора

Даяна Ястремская в своем дебютном поединке на турнирах серии Премьер уступила восьмой сеяной в квалификации Яне Фетт. Хорватка проиграла две своих подачи и выполнила пять брейков (6-3 6-4).

Ольга Савчук в первом круге отборочного этапа проиграла седьмой ракетке в квалификации Ипек Сойлу. Представительнице Турции хватило по одному брейку в каждом сете, чтобы оформить победу (6-4 6-4).

С основы стартуют на турнире Элина Свитолина и Леся Цуренко.