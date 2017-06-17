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Хертогенбос. Цуренко проигрывает в трехсетовом полуфинале

Украинка не сумела выйти во второй финал в сезоне

  • 17.06.2017 16:22
  • 356 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Tennis Photo Network.
© Tennis Photo Network.

Более двух часов продолжалось полуфинальное противостояние Цуренко и Контавейт. Одного брейка хватило эстонке, чтобы записать в свой актив стартовый сет. Цуренко дважды выходила вперед по ходу второй партии, но оба раза теряла свое преимущество. Тем не менее, на тайбрейке Леся не отдала сопернице ни одного розыгрыша.

В решающем сете Контавейт удалось взять четыре гейма подряд со счета 2-2.

В финале представительницу Эстонии ждет поединок против Натальи Вихлянцевой.

Полуфинал
[7] Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония) 3-6 7-6(0) 2-6

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    yomayo17
      yomayo17, 17.06.2017 16:45
    +1
    Блін, шкода!.. Але й так умнічка, Лесюнька! Півфінал дуже нехилого турніру. Підкажіть, хто "шарить", Леся підніметься у рейтингу?
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    yomayo17
      yomayo17, 17.06.2017 16:46
    0
    Стас, ти там заснув, чи як?
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    yomayo17
      yomayo17, 17.06.2017 16:51
    +1
    Ау, Матусевич!!! Вночі вихідні собі роби! А людям тут, інколи, нема змоги подивитись. Ну-но розкажи, що там і як. Бо замінусуєм тебе "к чйортовій матері"! Шютка.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 17.06.2017 16:51
    +2
    Опять сказались вечные проблемы Леси с физикой. В первом сете шла равная обоюдоострая игра, обе теннисистки старались играть в атакующем стиле. Дело решило большее количество невынужденных у Леси. Во втором сете Леся все время была впереди, на старте даже 3:0, но всякий раз Контавейт ее догоняла. на тай-брейке, как ни странно, все решил первый же долгий тяжелейший розыгрыш, когда Цуренко все-таки перебегала и перетерпела эстонку. Следующие 6 мячей расстроенная Контавейт просто отдала. Начало третьего сета было равным, но все-таки в итоге Леся подсела физически, чем Контавейт, конечно, воспользовалась.
    В это же время проходила жеребьевка Бирмингема, и тут Цуренко откровенно не повезло. В первом круге - сразу Конта. Элине в соперницы досталась Уотсон, и тут многое будет зависеть от того, насколько Свитолиной удалось подготовиться к самому неудобному для себя покрытию.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 17.06.2017 16:53
    0
    Шо ви там таки от меня хотите, надо же и баскетбол тоже посмотреть) Леся поднимается на данный момент на 34-ю позицию в онлайн-рейтинге.
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