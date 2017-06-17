Хертогенбос. Цуренко проигрывает в трехсетовом полуфинале

Более двух часов продолжалось полуфинальное противостояние Цуренко и Контавейт. Одного брейка хватило эстонке, чтобы записать в свой актив стартовый сет. Цуренко дважды выходила вперед по ходу второй партии, но оба раза теряла свое преимущество. Тем не менее, на тайбрейке Леся не отдала сопернице ни одного розыгрыша.
В решающем сете Контавейт удалось взять четыре гейма подряд со счета 2-2.
В финале представительницу Эстонии ждет поединок против Натальи Вихлянцевой.
Полуфинал
[7] Леся Цуренко (Украина) - Анетт Контавейт (Эстония) 3-6 7-6(0) 2-6
Источник — Большой теннис Украины
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В это же время проходила жеребьевка Бирмингема, и тут Цуренко откровенно не повезло. В первом круге - сразу Конта. Элине в соперницы досталась Уотсон, и тут многое будет зависеть от того, насколько Свитолиной удалось подготовиться к самому неудобному для себя покрытию.
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