Хертогенбос. Цуренко проигрывает в трехсетовом полуфинале

Если его признают виновным в Европе он н спрячется , экстрадируют из любой страны, ему можно толь...

Они сблеванут когда на "РаспилАрену"пахнущую мочей выйдут

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Футбол подходит к концу в Украине. ФФУ ни одного футболиста, тренера - больше похоже на список до...

Это крах!