Бирмингем. Ястремская и Савчук сыграют в квалификации

17-летняя Даяна Ястремская (#304 WTA) свой дебютный матч на уровне Premier проведёт с восьмой сеяной в квалификации хорваткой Яной Фетт (#167 WTA).
В свою очередь, Ольга Савчук (#383 WTA) в стартовом раунде отборочного турнира сыграет против представительницы Турции Ипек Сойлу (#162 WTA), посеянной под седьмым номером.
Источник — Большой теннис Украины
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