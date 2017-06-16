Ноттингем. Марченко проиграл в полуфинале парного разряда

Украинский теннисист Илья Марченко в дуэте с россиянином Константином Кравчуком уступил в напряженном полуфинале парного разряда на турнире в Ноттингеме.
Поединок против вторых сеянных Мэтта Рида и Джона-Патрика Смита закончился на супер тай-брейке.
Ноттингем. Полуфинал парного разряда
Константин Кравчук (Россия) / Илья Марченко (Украина) – Мэтт Рид (Австралия) / Джон-Патрик Смит (Австралия) – 7:6(5), 6:7(5), 3:10.
В финале австралийцы сыграют против Кена и Нила Скупски из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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