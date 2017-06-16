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Хертогенбос. Цуренко разобралась с Младенович и вышла в полуфинал

Украинка отдала сопернице всего 4 гейма

  • 16.06.2017 14:50
  • 565 просмотров
  • 5 комментария
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twitter.com/RicohOpen, Леся Цуренко
© twitter.com/RicohOpen, Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно обыграла 13 ракетку мира Кристину Младенович и вышла в полуфинал турнира в Нидерландах.

Француженка смогла составить конкуренцию украинке только в первой партии, а второй полностью отдала игру.

Хертогенбос. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:1.

В полуфинале Цуренко с победителем пары Аннет Контавейт (Эстония) – Карина Виттхефт (Германия).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
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      Vlad Rasevski, 16.06.2017 15:02
    +3
    Молодец!
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 16.06.2017 15:13
    0
    Неплохо, неплохо так держать наши поздравления.
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    vit-2
      vit-2, 16.06.2017 15:13
    0
    Леся просто молодчина. Гри не бачив, але судячи з рахунку це було дуже впевнено. Очевидно, Младенович є зручною суперницею для Лесі: нещодавний переможний фінал і тепер знову. А тим часом рахунок особистих зустрічей з Младенович став 5-1 на користь українки.

    Так переможно тримати і надалі Лесі.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 16.06.2017 15:16
    0
    Не ожидал такой откровенно слабой игры от Младенович. Да, Леся вела игру, старалась играть максимально глубоко, но количество невынужденных от Младенович просто зашкаливало. Ноги не работали совершенно. Я даже думал, что во втором сете дело закончится баранкой, но матчбол Леси при 5:0 француженка все-таки отыграла.
    Похоже, что Леся неплохо готова к траве. Хорошо держит мяч в игре и в нужные моменты остро атакует. Это радует.
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    Yury Timoshenko
      Yury Timoshenko, 16.06.2017 15:19
    0
    Я-бы не сказал что Младенович уж так плохо играла,Леся молодец.
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