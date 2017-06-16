Хертогенбос. Цуренко разобралась с Младенович и вышла в полуфинал

Ап стену ватной башкой ударься, может попустит?1

Странно, ты же год наза на пару с Антониной Геращенко за ИГИЛ топил.Что случилось???Как всегда в ...

Наскільки я пам'ятаю мордорська федерація після того як їх орка до україни не пустили одразу ж по...

А як їх ручна федерація шашок нашого спортсмена у себе в Московії чмирила - то все ок. Що посієш ...

всячески поддерживаю,хорошая идея....перед передачей,оскопить,дабы цапы не плодились