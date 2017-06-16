Хертогенбос. Цуренко разобралась с Младенович и вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно обыграла 13 ракетку мира Кристину Младенович и вышла в полуфинал турнира в Нидерландах.
Француженка смогла составить конкуренцию украинке только в первой партии, а второй полностью отдала игру.
Хертогенбос. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 6:1.
В полуфинале Цуренко с победителем пары Аннет Контавейт (Эстония) – Карина Виттхефт (Германия).
Источник — Sport.ua
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Так переможно тримати і надалі Лесі.
Похоже, что Леся неплохо готова к траве. Хорошо держит мяч в игре и в нужные моменты остро атакует. Это радует.
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