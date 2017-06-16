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Ноттингем. Стаховский проиграл в четвертьфинале

Украинец в 3 сетах уступил итальянцу Томасу Фаббиано

  • 16.06.2017 15:18
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский прекращает выступления на «челенджере» в Великобритании.

В матче 1/4 финала украинец неплохо начал, но не смог дожать Томаса Фабиано, проиграв в трех сетах.

Ноттингем. 1/4 финала
Томаса Фабиано (Италия) – Сергей Стаховский (Украина) – 4:6, 6:2, 7:6(5)

Ранее Стаховский проиграл в парном разряде, уступив дорогу Илье Марченко.

Источник — Sport.ua

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