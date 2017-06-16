Ноттингем. Стаховский проиграл в четвертьфинале

Украинский теннисист Сергей Стаховский прекращает выступления на «челенджере» в Великобритании.
В матче 1/4 финала украинец неплохо начал, но не смог дожать Томаса Фабиано, проиграв в трех сетах.
Ноттингем. 1/4 финала
Томаса Фабиано (Италия) – Сергей Стаховский (Украина) – 4:6, 6:2, 7:6(5)
Ранее Стаховский проиграл в парном разряде, уступив дорогу Илье Марченко.
Источник — Sport.ua
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