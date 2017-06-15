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Хертогенбос. Долгополов не смог доиграть поединок второго круга

Украинец досрочно завершил выступления на турнире

  • 15.06.2017 22:47
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AFP Photo. Александр Долгополов
© AFP Photo. Александр Долгополов

Первая ракетка Украины Александр Долгополов не смог завершить поединок второго раунда на турнире в Нидерландах. Во втором сете при счете 4:2 в пользу соперника украинец досрочно прекратил борьбу. Первую партию Долгополов проиграл на тай-брейке.

Хертогенбос. Второй круг
Александр Долгополов (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7(2), 2:4, отказ

Напомним, в первом круге Долгополов обыграл бельгийца Стива Дарсиса.

Источник — Sport.ua

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