Хертогенбос. Долгополов не смог доиграть поединок второго круга

Первая ракетка Украины Александр Долгополов не смог завершить поединок второго раунда на турнире в Нидерландах. Во втором сете при счете 4:2 в пользу соперника украинец досрочно прекратил борьбу. Первую партию Долгополов проиграл на тай-брейке.
Хертогенбос. Второй круг
Александр Долгополов (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7(2), 2:4, отказ
Напомним, в первом круге Долгополов обыграл бельгийца Стива Дарсиса.
Источник — Sport.ua
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