Хертогенбос. Долгополов не смог доиграть поединок второго круга

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Сборная Украины вырвала ничью в матче отбора к ЧЕ против Македонии 23:09 — moris24 Последний гол просто красота!!!! Тяжелый и нервный матч, при не однозначном судействе! Молодцы р... 22:44 — endi_vilch_95 Головне виграти тепер у ісландців, а там вже як ті зіграють - це вже не наша справа