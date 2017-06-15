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Ноттингем. Марченко взял реванш у Стаховского в парном разряде

Украинцы обменялись победами на турнире в Великобритании

  • 15.06.2017 22:26
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btu.org.ua. Илья Марченко
© btu.org.ua. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко взял реванш у своего соотечественника Сергея Стаховского на «челенджере» в Великобритании.

Марченко в дуэте с россиянином Кравчуком обыграли Стаховского и румына Копила в двух сетах. Обе партии закончились в упорной борьбе на тай-брейках.

Ноттингем. 1/4 финала (парный разряд)
Мариуш Копил (Румыния) / СергейСтаховский (Украина) – Константин Кравчук (Россия) / Илья Марченко (Украина)  – 6:7(10), 6:7(5).

В седующем раунде соревнований Марченко и Кравчук встретятся со вторыми сеяными Мэттом Ридом и Джоном-Патриком Смитом.

Напомним, вчера Стаховский обыграл Марченко в одиночном разряде.

Источник — Sport.ua

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