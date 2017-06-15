Ноттингем. Марченко взял реванш у Стаховского в парном разряде

Украинский теннисист Илья Марченко взял реванш у своего соотечественника Сергея Стаховского на «челенджере» в Великобритании.

Марченко в дуэте с россиянином Кравчуком обыграли Стаховского и румына Копила в двух сетах. Обе партии закончились в упорной борьбе на тай-брейках.

Ноттингем. 1/4 финала (парный разряд)

Мариуш Копил (Румыния) / СергейСтаховский (Украина) – Константин Кравчук (Россия) / Илья Марченко (Украина) – 6:7(10), 6:7(5).

В седующем раунде соревнований Марченко и Кравчук встретятся со вторыми сеяными Мэттом Ридом и Джоном-Патриком Смитом.

Напомним, вчера Стаховский обыграл Марченко в одиночном разряде.