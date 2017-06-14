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Давид Гоффин снялся с Уимблдона

Бельгиец не восстановился после травмы

  • 14.06.2017 22:08
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Бельгийский теннисист Давид Гоффин, занимающий на данный момент 13-ю строчку мирового рейтинга, пропустит травяной Турнир Большого Шлема. Причиной отказа Давида от участия в Уимблдоне - 2017 стала травма лодыжки, полученная им еще во время матча третьего круга Ролан Гарроса против аргентинского спортсмена Орасио Себальоса. Тогда Гоффин получил повреждение связок после того, как в попытках достать мяч врезался в фон.

Напомним, что сразу после матча с Себальосом появилась информация о том, что у Гоффина был диагностирован разрыв связок и подозревался еще и перелом ноги. Но после детального обследования врачи не обнаружили столь серьезных повреждений. Тем не менее, сроки восстановления бельгийского теннисиста пока что не называются.

Напомним, что на прошлогоднем травяном Турнире Большого Шлема Давид Гоффин добрался до четвертого круга, где, ведя 2:0 по сетам, проиграл канадскому теннисисту Милошу Раоничу. Уимблдон - 2017 пройдет в Лондоне с 3 по 16 июля.

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