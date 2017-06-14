Давид Гоффин снялся с Уимблдона

это какие земли, Аляска и Кенигсберг? в Улан-Батор езжай, свинособака - там все ваше исконное рас...

Он был актер в первую очередь, по этому о спортивных достижениях судить нельзя. Фильми с его учас...

6 раз чемпионы, 6 раз Кубков, 6 Суперкубков.Магия чисел...

Да все нормуль. Еще пару таких скандалов, и про международные турниры на Украине можно будет забы...

имя - руское,фамилия-татарская(кремль слово - основателей масковского государства - татар и монго...

Конечно не впустили!!! Те сами спалились - откуда в россии ФБР?)))