Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роджер Федерер уступил Томми Хаасу на старте турнира в Штутгарте

Швейцарец проиграл уже в первом круге

  • 14.06.2017 21:14
  • 238 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Роджер Федерер зачехлил ракетку уже после стартового для себя матча второго круга соревнований в немецком Штутгарте, на которых он являлся лидером посева. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира категории АТР-250 Роджер в трех партиях уступил местному спортсмену Томми Хаасу, получившему wild card от организаторов. Федерер уверенно взял стартовый сет, вел с брейком по ходу второй партии и даже имел матч-болл на тай-брейке этого отрезка встречи. Но в итоге Томми чуть менее чем за 2 часа игрового времени добился итоговой победы во встрече.

(WC) Томми Хаас - (1) Роджер Федерер - 2:6, 7:6(8), 6:4

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.