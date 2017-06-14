Роджер Федерер уступил Томми Хаасу на старте турнира в Штутгарте

Роджер Федерер зачехлил ракетку уже после стартового для себя матча второго круга соревнований в немецком Штутгарте, на которых он являлся лидером посева. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира категории АТР-250 Роджер в трех партиях уступил местному спортсмену Томми Хаасу, получившему wild card от организаторов. Федерер уверенно взял стартовый сет, вел с брейком по ходу второй партии и даже имел матч-болл на тай-брейке этого отрезка встречи. Но в итоге Томми чуть менее чем за 2 часа игрового времени добился итоговой победы во встрече.
(WC) Томми Хаас - (1) Роджер Федерер - 2:6, 7:6(8), 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.