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Стала известна первая обладательница wild card на US Open

Бриенна Минор стала первой участницей Открытого чемпионата США

  • 14.06.2017 20:58
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В конце мая на кортах Dan Magill Tennis Complex в штате Джорджия состоялся чемпионат NCAA, в котором игроки боролись за победу в личном первенстве, а в случае победы представительницы США чемпионка получала wild card в основную сетку последнего в сезоне турнира Большого Шлема.

В финале соревнований неожиданно победу одержала 19-летняя Бриенна Минор, представляющая университет Мичигана, которая обыграла со счётом 6:3 6:3 шестую сеяную австралийскую теннисистку Белинду Вулкок, которая неделей ранее в составе Флориды победила в командном турнире. Всего американка выиграла шесть матчей по ходу турнира, отдав соперницам всего два сета.

Уроженка Иллинойса стала первой студенткой Мичиганского университета, которой удалось победить в одиночном разряде турнира. Также отметим, что впервые в 29-летней истории турнира чемпионкой стала афроамериканка, а последним чернокожим игроком, побеждавшим на чемпионате NCAA был Артур Эш в 1965 году, в честь которого назван центральный корт US Open.

Я даже не представляла подобного до того, пока моя сестра не сказала мне об этом. Это большая честь для меня, и надеюсь, что я стану примером для остальных афроамериканских игроков, которых в нашем виде спорта не так много.

Несколько дней назад Бриенна была названа спортсменкой года в своём университете, став всего второй теннисисткой (1984), которая удостоилась подобного звания.

Открытый чемпионат США в этом сезоне пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

Источник — Большой теннис Украины

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