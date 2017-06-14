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Ноттингем. Стаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал

Украинцы выдали равный матч, но победил более опытный теннисист

  • 14.06.2017 16:31
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btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Во втором круге «челенджера» в Великобритании турнирная сетка свела двух украинских теннисистов: Сергея Стаховского и Илью Марченко.

В первом сете более опытный Стаховский повел с брейком с первых же геймов. Далее соперники брали свои подачи до самого завершения партии – 6:4.

Во втором сете теннисисты продолжили брать свои геймы вплоть до тай-брейка, на котором в упорнейшей борьбе сильнее оказался Стаховский.

Сергей Стаховский (Украина) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 7:6(9).

Следующим соперником 31-летнего украинца станет четвертый сеянный на турнире итальянец Томас Фаббиано.

Завтра Марченко и Стаховский сыграют еще один матч друг против друга. На этот раз в парном разряде.

Источник — Sport.ua

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