Ноттингем. Стаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал

Во втором круге «челенджера» в Великобритании турнирная сетка свела двух украинских теннисистов: Сергея Стаховского и Илью Марченко.

В первом сете более опытный Стаховский повел с брейком с первых же геймов. Далее соперники брали свои подачи до самого завершения партии – 6:4.

Во втором сете теннисисты продолжили брать свои геймы вплоть до тай-брейка, на котором в упорнейшей борьбе сильнее оказался Стаховский.

Сергей Стаховский (Украина) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 7:6(9).

Следующим соперником 31-летнего украинца станет четвертый сеянный на турнире итальянец Томас Фаббиано.

Завтра Марченко и Стаховский сыграют еще один матч друг против друга. На этот раз в парном разряде.