Хертогенбос. Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Наша соотечественница в двух сетах без проблем переиграла соперницу из третьей сотни рейтинга WTA.
Леся Цуренко (Украина) – Петра Крейсова (Чехия) – 6:2, 6:3
В следующем раунде турнира украинка встретится с победителем пары Александра Саснович (Беларусь) – Кристина Младенович (Франция). Добавим, что Младенович посеяна в Хертогенбосе под вторым номером, Цуренко – под 7-м.
Источник — Sport.ua
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