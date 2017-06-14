Хертогенбос. Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал

В самій структурі клубу є відоміші і більш професійні тренера,які довгий час пограли як в Карпата...

этот матч мог собрать полный Олимпийский.а матч с Хорватией домашний, скорее не будет иметь значе...

мужик никогда не скажет --- ЖЕНЩИНЫ и ДЕТИ впереди,а наши солдаты сзади...и если ты защищаесь это...

Когда в Киеве увидят сборную с Шевченко??Надоело смотреть по тв.

Путин умный мужик, чего о тебе не скажешь