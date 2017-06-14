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Хертогенбос. Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал

Украинка в двух сетах переиграла Петру Крейсову из Чехии

  • 14.06.2017 14:58
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wtatennis.com. Леся Цуренко
© wtatennis.com. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Наша соотечественница в двух сетах без проблем переиграла соперницу из третьей сотни рейтинга WTA.

Леся Цуренко (Украина) – Петра Крейсова (Чехия) – 6:2, 6:3

В следующем раунде турнира украинка встретится с победителем пары Александра Саснович (Беларусь) – Кристина Младенович (Франция). Добавим, что Младенович посеяна в Хертогенбосе под вторым номером, Цуренко – под 7-м.

Источник — Sport.ua

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