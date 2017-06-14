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Уимблдон-2017. На турнире выступят семь украинцев

В основной сетке соревнований сыграют Долгополов, Свитолина, Цуренко и Бондаренко

  • 14.06.2017 13:52
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

3-го июня в Лондоне начнется турнир Большого шлема Уимблдон, матчи которого проходят на травяном покрытии.

На соревнованиях будут представлены украинские спортсмены, некоторые из них сходу опадут в основную сетку, часть попытается пробиться через квалификацию.

Мужской одиночный разряд.

Основная сетка: Александр Долгополов. Квалификация: Илья Марченко, Сергей Стаховский.

Женский одиночный разряд.

Основная сетка: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко. Квалификация: Катерина Козлова.

Победители турнира получат по 2,2 миллиона фунтов стрелингов.

Источник — Sport.ua

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