Уимблдон-2017. На турнире выступят семь украинцев

3-го июня в Лондоне начнется турнир Большого шлема Уимблдон, матчи которого проходят на травяном покрытии.
На соревнованиях будут представлены украинские спортсмены, некоторые из них сходу опадут в основную сетку, часть попытается пробиться через квалификацию.
Мужской одиночный разряд.
Основная сетка: Александр Долгополов. Квалификация: Илья Марченко, Сергей Стаховский.
Женский одиночный разряд.
Основная сетка: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко. Квалификация: Катерина Козлова.
Победители турнира получат по 2,2 миллиона фунтов стрелингов.
Источник — Sport.ua
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