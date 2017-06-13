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Стаховский и Марченко сыграют друг против друга в Ноттингеме

Украинцы успешно преодолели первый раунд соревнований

  • 13.06.2017 18:50
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Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко успешно стартовали на крупном челленджере в Ноттингеме, Великобритания.

В первом круге Стаховский переиграл японского теннисиста Акиру Сантиллана: 6-4 7-6(4), а Марченко(8) выиграл у британца Лиама Броади: 7-5 6-2.

Путевку в четвертьфинал украинцы разыграют между собой.

Источник — Sapronov-tennis.org

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