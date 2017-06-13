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Долгополов вышел во второй круг турнира в Хертогенбосе

Украинец обыграл бельгийца Стива Дарсиса

  • 13.06.2017 15:29
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sapronov-tennis.org. Александр Долгополов
© sapronov-tennis.org. Александр Долгополов

Отыграв на старте встречи брейкпоинт, Долгополов сам сделал брейк,  поведя 2:0. В затяжном четвертом гейме Дарсис спас четыре брейкпоинта, но все-таки упустил еще один свой гейм в концовке партии.

Во втором сете соперники уверенно проводили геймы на подаче. Украинец отыграл скрытый сетбол в девятом гейме и в итоге игра дошла до тайбрейка. Долгополов отдал Дарсису всего три розыгрыша и оформил победу ровно за полтора часа.

Дальше нашего теннисиста ждет поединок против канадца Вашека Поспишила, который попал в основную сетку через квалификацию. В 2014-м году на турнире в Акапулько украинец обыграл Поспишила в двух партиях.

Ricoh Open. Первый раунд

Александр Долгополов (Украина) - Стив Дарсис (Бельгия) -  6:2, 7:6(3) 

Источник — Большой теннис Украины

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