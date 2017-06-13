Долгополов вышел во второй круг турнира в Хертогенбосе

Отыграв на старте встречи брейкпоинт, Долгополов сам сделал брейк, поведя 2:0. В затяжном четвертом гейме Дарсис спас четыре брейкпоинта, но все-таки упустил еще один свой гейм в концовке партии.
Во втором сете соперники уверенно проводили геймы на подаче. Украинец отыграл скрытый сетбол в девятом гейме и в итоге игра дошла до тайбрейка. Долгополов отдал Дарсису всего три розыгрыша и оформил победу ровно за полтора часа.
Дальше нашего теннисиста ждет поединок против канадца Вашека Поспишила, который попал в основную сетку через квалификацию. В 2014-м году на турнире в Акапулько украинец обыграл Поспишила в двух партиях.
Ricoh Open. Первый раунд
Александр Долгополов (Украина) - Стив Дарсис (Бельгия) - 6:2, 7:6(3)
Источник — Большой теннис Украины
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