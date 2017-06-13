Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая

Голосование на сайте WTA продлится до 16 июня

  • 13.06.2017 10:58
  • 226 просмотров
  • 0 комментария
Метки
wtatennis.com. Элина Свитолина
© wtatennis.com. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая по версии WTA.

Украинка попала в тройку лучших вместе с Симоной Халеп (Румыния) и Еленой Остапенко (Латвия).

Голосование продлится до 16 июня, проголосовать можно здесь.

Напомним, в мае 2017 Свитолина одержала победу на турнире в Риме.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.