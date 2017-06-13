Первая ракетка Украины Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая по версии WTA.
Украинка попала в тройку лучших вместе с Симоной Халеп (Румыния) и Еленой Остапенко (Латвия).
Голосование продлится до 16 июня, проголосовать можно здесь.
Напомним, в мае 2017 Свитолина одержала победу на турнире в Риме.
Источник — Sport.ua
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