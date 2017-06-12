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Ноттингем. Марченко и Стаховский начали турнир с побед

Илья вышел во второй круг одиночного разряда, Сергей – в 1/4 финала парного

  • 12.06.2017 21:47
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский одержали победы на «челленджере» в Великобритании.

Марченко убедительно переиграл Лиама Броди в одиночном разряде и вышел в 1/8 финала, где ожидает победителя пары Стаховский – Сантильян.

Илья Марченко (Украина) – Лиам Броди (Великобритания) – 7:5, 6:2

А Стаховский в паре с румыном Мариушом Копылом пробился в четвертьфинал парного разряда.

Сергей Стаховский (Украина) / Мариуш Копил (Румыния) – Скотт Клейтон (Великобритания) / Джонни О'Мара (Великобритания) – 7:6(3), 4:6, 10:7

Любопытно, что Марченко и Стаховский могут скрестить ракетки, как в одиночном, так и в парном разряде. Завтра Илья стартует в парном турнире в дуэте с Константином Кравчуком из России. Победа над парой Полманс / Уиттингтон выведет их на Стаховского и Копыла.

Источник — Sport.ua

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