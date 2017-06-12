Ноттингем. Марченко и Стаховский начали турнир с побед

Украинские теннисисты Илья Марченко и Сергей Стаховский одержали победы на «челленджере» в Великобритании.
Марченко убедительно переиграл Лиама Броди в одиночном разряде и вышел в 1/8 финала, где ожидает победителя пары Стаховский – Сантильян.
Илья Марченко (Украина) – Лиам Броди (Великобритания) – 7:5, 6:2
А Стаховский в паре с румыном Мариушом Копылом пробился в четвертьфинал парного разряда.
Сергей Стаховский (Украина) / Мариуш Копил (Румыния) – Скотт Клейтон (Великобритания) / Джонни О'Мара (Великобритания) – 7:6(3), 4:6, 10:7
Любопытно, что Марченко и Стаховский могут скрестить ракетки, как в одиночном, так и в парном разряде. Завтра Илья стартует в парном турнире в дуэте с Константином Кравчуком из России. Победа над парой Полманс / Уиттингтон выведет их на Стаховского и Копыла.
Источник — Sport.ua
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